Уже две недели, как Украина должна была полностью перейти на электронные больничные. Но, как и во время любых других нововведений, невозможно предугадать наперед все нюансы и сложности, которые могут возникнуть. Именно поэтому вводится переходный период, который для е-больничных начался в июне текущего года и продлится до 1 октября.

В уже прошедшем периоде основной проблемой стало отсутствие е-больничного в электронных кабинетах работника и работодателя. За это работодатель не может начать процедуру оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Причин такого отсутствия несколько. К основным можно отнести:

Ошибки в анкетных данных пациентов, внесенных в декларации с врачом. Вследствие этого система не идентифицирует больного как застрахованное лицо. Поэтому информация не синхронизируется с реестром. Для исправления этой проблемы работникам необходимо проверить свои анкетные данные в декларации. В случае обнаружения ошибок-обратиться за их исправлением; Отсутствие в реестре застрахованных лиц сведений о работнике, на которого оформлен е-больничный. Вследствие этого работодатель не видит этот е-больничный и не может оформлять пособие по временной безработице по нему. Чтобы устранить этот недостаток, работодателю необходимо проверить сведения о застрахованных лицах, которые подавались им в фонд социального страхования; Технические проблемы, связанные с введением и запуском полноценного функционирования реестра медицинских заключений о временной нетрудоспособности, на основании которых формируются е-больничные. Из-за этих проблем либо невозможно передать информацию из конкретного медицинского учреждения, оформляющего медицинское заключение о временной нетрудоспособности, либо невозможно сформировать такое заключение вследствие неработающей электронной системы. Исправление этих недостатков и обеспечение надлежащей работы системы производится администратором системы. Для этого необходимо сообщать в службу поддержки о любых проблемах.

Насколько удобнее больничные в электронном виде для работника, работодателя и врача?

Работник при оформлении е-больничного лишь обращается к врачу, а далее все документы формируются на основании заключения врача автоматически. Работнику необходимо лишь уведомить своего работодателя об открытии е-больничного. Нет нужды тратить время на оформление бумажного больничного, передачу его работодателю, отсутствует риск утраты этого документа, неправильного оформления (все данные вносятся автоматически из реестров).

Работодатель после получения от работника информации об открытии е-больничного видит этот документ в личном кабинете, при необходимости, может его распечатать. Нет нужды ожидать от работника бумажный документ, нет нужды хранить этот бумажный документ, обеспечивать его сохранность.

Врачу нет необходимости заполнять лишние документы, оформлять бумажный больничный, узнавать у пациента реквизиты его работодателя, подписывать у руководителя и проставлять оттиск печати. В том числе, в бумажном виде. По результатам осмотра пациента формируется медицинское заключение в электронном реестре. На основании этого вывода система создает е-больничный, который становится доступным для просмотра работнику и работодателю в их личных кабинетах.

Врачи фактически не оформляют е-больничный как отдельный документ. Врач только проводит осмотр пациента и решает, может ли пациент работать или нет. Если не может работать, то имеет место случай временной нетрудоспособности. Тогда врач формирует в электронном реестре медицинское заключение о временной нетрудоспособности лица. А уже сама электронная система передает данные и формирует е-больничный.

Проблемы с заполнением документации в электронном виде возникают лишь при ошибках во внесении сведений о пациентах (анкетные данные, место работы, другие сведения, которые вносят врачи или другие лица). В большинстве случаев эти ошибки допускают лица, которые вносят сведения. Поэтому это больше человеческий фактор, чем недостатки электронных систем. Связано это с большим объемом информации, которую вносят в электронные системы (большое количество пациентов, особенно в городах-миллионниках) или с отсутствием опыта работы с электронными системами. Со временем все эти проблемы будут устранены и система будет работать должным образом. Такие ситуации уже происходили во время внедрения других электронных систем, реестров и тому подобного.

Как действовать пациенту в случае, если е-больничный составлен с ошибками? Как уже было указано выше, е-больничный может содержать ошибки исключительно в тех случаях, когда неверно внесены сведения о пациенте или о работодателе в реестр. Это обусловлено тем, что врачи не заполняют е-больничные на пациентов. Формируется лишь медицинское заключение о временной нетрудоспособности. И информацию для этого вывода система получает уже имеющуюся в реестре. Поэтому ошибки следует искать, прежде всего, в декларации с врачом. Если такие ошибки есть – вносить исправления в декларацию. Если отсутствует какая-то информация - довносить необходимые данные. А работодателям необходимо проверить правильность и полноту сведений о своих работниках, которые они подали в Фонд социального страхования и службу занятости.

Кирилл Казак, адвокат, партнер юридической компании "КПД Консалтинг", член совета комитета по трудовому праву Ассоциации юристов Украины